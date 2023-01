L’ASSE perd face à Sochaux suite à une fin de match cauchemardesque

L’AS Saint-Etienne s’est inclinée 3-2 ce samedi après-midi face à Sochaux au stade Geoffroy-Guichard à l’occasion de la 20e journée de Ligue 2. Les Verts avaient encaissé l’ouverture du score dès la 3e minute de jeu par l’intermédiaire du Sochalien Tony Mauricio. Après ça, ils avaient fait le plus dur en revenant au score grâce à Jean-Philippe Krasso à la 51e sur penalty avant même de prendre les devants suite à un but de Gaëtan Charbonnier à la 78e minute de jeu.

Mais la fin de match fut cauchemardesque pour les joueurs de Laurent Batlles. D’abord suite à une égalisation à la 89e, qui permettait aux visiteurs de recoller au score. Et sur cette même action le capitaine stéphanois Anthony Briançon sortait sur civière après un énorme choc entre sa jambe et le poteau. Et Ibrahim Sissoko venait mettre le coup de grâce dans le temps additionnel pour permettre à la formation d’Olivier Guegan de repartir avec trois points du chaudron.

Les Verts restent donc provisoirement 18es au classement avec 18 points au compteur et devront rapidement se relever de cet échec dès ce mardi en déplacement face à Bastia.