L’ASSE quitte provisoirement la 18e place de barragiste après sa victoire face à Brest

L’AS Saint-Etienne s’est imposée ce samedi en fin d’après-midi face au Stade Brestois sur le score de 2 buts à 1 au stade Geoffroy-Guichard lors de la 32e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet provisoirement aux joueurs de Pascal Dupraz de quitter la 18e place de barragiste dans l’attente du résultat entre Metz et Clermont demain à 15h. Pourtant les Stéphanois avaient mal démarré la partie en encaissant un but d’Honorat dès le début de la rencontre en laissant l’attaquant brestois trop seul face au but (0-1, 8′). Mais la réaction ne se fit pas attendre du côté des joueurs du Forez puisqu’ils égalisaient seulement 6 minutes plus tard sur corner grâce à une offrande de Denis Bouanga déposé sur la tête de Mahdi Camara (1-1, 14′).

Et c’est d’ailleurs encore lui qui permettait aux Verts de prendre les commandes dans cette partie. Sur un corner de nouveau tiré par Bouanga mais de l’autre côté cette fois-ci, Camara venait ajuster la trajectoire du ballon grâce à sa poitrine directement au fond des filets à quelques minutes de la pause (2-1, 39′). Au moment de rejoindre les vestiaires, Ryad Boudebouz et ses partenaires étaient ainsi devant au score et cela n’allait plus bouger jusqu’à la fin de la partie puisque le score sera identique au bout des 90 minutes de jeu. La 2e période fut beaucoup plus calme avec un bon contrôle du tempo par les Stéphanois même si une ultime énorme occasion de Herelle était sauvée du bout gants par Paul Bernardoni sur sa ligne au bout du temps additionnel.

Les Verts renouent en tout cas avec la victoire après 5 matches sans succès et auront un déplacement décisif dans cette fin de saison la semaine prochaine face à Bordeaux, 19e et à un seul petit point des Verts avant le début de cette 32e journée.