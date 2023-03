L’ASSE ramène un point de Bordeaux

L’AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux n’ont pas su se départager ce samedi 4 mars suite à un match nul 1-1 sur la pelouse du Matmut Atlantique à l’occasion d’une rencontre qui comptait pour la 26e journée de Ligue 2. Badji avait ouvert le score pour Bordeaux à la 46e minute de jeu avant que Krasso n’égalise sur pénalty à la 81e. Pourtant globalement dominés, les Verts ramènent au moins un point d’Aquitaine et poursuivent leur série de cinq matches consécutifs sans défaite désormais (4 victoires, 1 nul). Les joueurs de Laurent Batlles comptent ainsi provisoirement 8 points d’avance sur Dijon, 17e et premier relégable.