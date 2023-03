L’ASSE ramène un point inespéré face au leader havrais après une fin de match folle

L’AS Saint-Etienne a ramené un point de son déplacement au Havre ce samedi 18 mars en ouverture de la 28e journée de Ligue 2. Pourtant tout était mal embarqué. Alors qu’à la pause le score était encore nul et vierge avec deux équipes qui se regardaient yeux dans les yeux, ce sont bien les joueurs havrais qui ouvraient le score grâce à Alioui à la 58e minute de jeu. Et Lekhal venait même doubler la mise sur penalty à la 66e face à des Stéphanois trop fébriles au retour des vestiaires. Mais c’était sans compter sur la résilience des joueurs de Laurent Batlles puisque seulement deux minutes plus tard, Bamba permettait au Verts de réduire le score après une magnifique action collective (68′, 2-1). Mais l’exclusion de Léo Petrot à 10 minutes du termes venait presque enterrer tout espoir de revenir dans la partie (79′). Mais à dix contre onze, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont montré toute leur détermination et ont réussi à égaliser grâce à Jean-Philippe Krasso qui égalisait en toute fin de partie (85′, 2-2).

Avec ce point obtenu au bout du bout de la rencontre alors que tout semblait perdu, l’ASSE est provisoirement 12e avec 5 points d’avance sur la 17e place occupée par Rodez, qui est la première place de relégable.