L’ASSE reçoit Angers pour continuer sur sa lancée

L’AS Saint-Etienne va recevoir le SCO Angers ce lundi soir au stade Geoffroy-Guichard en fermeture de la 12e journée de Ligue 2. Les joueurs de Laurent Batlles restent sur une dynamique excellente avec une victoire face au leader lavallois lors du dernier match mais surtout une série de neuf rencontres sans défaites, dont six victoires. Les Stéphanois sont 5es au classement avant le match et affrontent les Angevins qui sont les dauphins de ce championnat de France de deuxième division. Un succès des Verts permettent au club du Forez de prendre la deuxième place du classement et donc de monter sur podium.

Suivez ASSE-Angers ce lundi à partir de 20h45 avec les commentaires d’Elliot Rogliardo et de Thibaut Barbe en direct et en intégralité sur l’antenne de Tonic Radio.