L’ASSE reçoit Brest dans son opération maintien

L’AS Saint-Etienne reçoit le Stade Brestois 29 ce samedi après-midi à 17h au stade Geoffroy-Guichard pour la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats. C’est évidemment un match crucial pour les Verts qui sont actuellement 18es et donc barragistes à seulement un petit point de la 17e place occupée par Clermont mais n’ont aussi qu’un point d’avance sur Bordeaux, 19e au classement. Face à eux, les Brestois sont dans une situation beaucoup plus confortable puisqu’actuellement 12e avec 39 points, il ne manque pas grand chose aux Bretons pour être définitivement maintenus et ceux-ci sont trop loin pour jouer les places européennes. C’est pourquoi les pensionnaires du Chaudron devront l’emporter face à une équipe qui végète actuellement dans le ventre mou du championnat.

Surtout qu’après cette partie, les joueurs de Pascal Dupraz seront opposés à Bordeaux dans un match là encore capital pour rester en Ligue 1, face à l’un des concurrents directs. Si l’on se projette ensuite, l’ASSE enchaînera avec la réception de Monaco, un déplacement à Rennes ainsi qu’un autre à Nice. Autant dire, des rencontres dans lesquelles il sera compliqué d’aller chercher des points. Cette opposition face à Brest semble donc être une chance unique d’empocher trois unités supplémentaires et tout autre résultat sera forcément considéré comme une contre-performance.

Suivez ASSE-Brest ce samedi à partir de 17h, avec les commentaires d’Elliot Rogliardo, en direct et en intégralité sur l’antenne de Tonic Radio.