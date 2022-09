L’ASSE reçoit les Girondins de Bordeaux ce samedi pour un choc de la Ligue 2

L’AS Saint-Etienne va affronter les Girondins de Bordeaux ce samedi 10 septembre à 15h du côté du stade Geoffroy-Guichard. Un choc de deuxième division pour cette 8e journée de Ligue 2 qui descendent tout juste de l’élite cette saison. Avant la partie, 10 points séparent les deux équipes. Les Verts sont 19e avec 4 points (à égalité de points avec Pau FC, dernier) et un bilan d’une victoire, quatre nuls et deux défaites. À l’inverse les Girondins sont plutôt auteurs d’un début de saison intéressant puisqu’ils pointent à la première place du classement avec 14 points et un bilan de quatre victoires, deux nuls et une défaite.

Il s’agira une nouvelle fois d’un match à huis-clos pour les Verts suite aux sanctions prises à l’encontre du club à l’issue des incidents qui étaient survenus avec les supporters lors du barrage de Ligue 1 face à l’AJ Auxerre. La réception de Grenoble le 1er octobre prochain sera enfin le premier match de la saison avec du public.

En tout cas, les joueurs de Laurent Batlles n’auront pas le choix aujourd’hui et doivent absolument prendre les trois points et enclencher une dynamique positive pour commencer enfin à remonter au classement.

Suivez ASSE-Bordeaux ce samedi à partir de 15h avec les commentaires d’Elliot Rogliardo et d’Adams Mezamigni en direct et en intégralité sur Tonic Radio.