L’ASSE reçoit Metz dans un match décisif pour le maintien

L’AS Saint Saint-Etienne reçoit le FC Metz ce dimanche à 13h dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Un match capital dans la lutte pour le maintien puisque les joueurs du Forez sont actuellement 19es avec 22 points, juste derrière… le FC Metz qui cumule 22 points également ! Seule la différence de but est défavorable aux joueurs de Pascal Dupraz. La victoire est donc essentielle face à un concurrent direct pour ne pas descendre en Ligue 2. Elle permettrait de prendre 3 points d’avance à 11 matches de la fin dans un moment où le moindre point est évidemment précieux.

L’ASSE reste malgré tout sur une dynamique plutôt bonne pour un 19e avec deux victoires, un match nul et une défaite lors des quatre dernière journées disputées, d’autant plus que la défaite a eu lieu face au PSG. De l’autre côté, Metz n’a plus gagné depuis six matches mais voudra obligatoirement faire un coup à Geoffroy Guichard. Méfiance donc dans ce qui s’apparente être un véritable tournant de cette saison pour les Verts.

