L’ASSE remporte un deuxième succès consécutif face à Niort

L’AS Saint-Etienne s’est imposé 1-0 ce lundi soir face à Niort dans les Deux-Sèvres à l’occasion de la 19e journée de Ligue 2. Il s’agit là de la deuxième victoire consécutive des Verts après celle face à Laval quelques jours plus tôt sur le même score. Malgré un poteau de Bouchouari à la 7e minute de jeu, il aura fallu attendre la 86e pour voir les joueurs de Laurent Batlles prendre les devants grâce à un but de Gaëtan Charbonnier. Avec cette victoire, le club du Forez repasse ainsi devant Niort, son adversaire du soir, et se retrouve 18e au classement à seulement trois points de la 16e place synonyme de maintien en deuxième division.