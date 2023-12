L’ASSE retrouve le sourire face à Bastia pour la dernière de l’année

L’AS Saint-Etienne s’est imposée 3-2 ce mardi soir face au Sporting Club de Bastia au stade Geoffroy-Gichard lors de la 19e journée de Ligue 2, lors du tout dernier match de l’année 2023. Alors qu’ils menaient 3-0 grâce à des buts de Chambost (5′ et 9′) et de Cafaro (63′), les Verts se sont fait peur en encaissant deux buts des Corses (71′ et 77′). Les joueurs d’Olivier Dall’Oglio ont finalement tenu en fin de rencontre pour enfin retrouver le chemin de la victoire après six rencontres sans succès en championnat. Les Verts sont désormais 7es au classement et joueront leur prochain match face à Laval au stade Geoffroy-Guichard le 13 janvier prochain à 15 heures.