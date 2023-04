L’ASSE se rend à Grenoble pour confirmer sa bonne dynamique

L’AS Saint-Etienne affronte Grenoble au stade des Alpes à 20h45 ce lundi en clôture de la 31e journée de Ligue 2 à l’occasion d’un derby rhône-alpin. Les Stéphanois sont sur une très bonne série de neuf matches sans défaites, dont six victoires et trois matches nuls. Une dynamique qui a permis à l’équipe de Laurent Batlles de se replacer à la 12e place au classement, à désormais huit points de la 17e place, occupée par Laval, et qui est la première relégable. L’objectif sera donc de poursuivre sur cette bonne série face à des Grenoblois qui sont eux 7es au classement, et qui font une saison plus qu’honorable.

Suivez Grenoble-ASSE ce lundi 17 avril à partir de 20h45 avec les commentaires d’Yvon Marcellin en directe et en intégralité sur l’antenne de Tonic Radio.