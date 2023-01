L’ASSE se rend à Niort pour enchaîner

Ce lundi 16 janvier, l’AS Saint-Etienne se rend à Niort à 20h45 dans le cadre de la 19e journée de Ligue 2. Il s’agit d’un match capital pour les Verts qui peuvent enchaîner un deuxième succès consécutif après le récent succès face à Laval (1-0). D’autant plus que Niort, 18e au classement, n’a que deux points d’avance sur la formation de Laurent Batlles, 20e de Ligue 2. Ainsi un succès permettrait aux Stéphanois de repasser devant Nîmes et Niort et de laisser la place de lanterne rouge pour figurer à la 18e position de Ligue 2. La victoire est donc impérative pour le club du Forez.

Vivez la rencontre Niort-ASSE en direct et en intégralité avec les commentaires d’Elliot Rogliardo à partir de 20h45 sur l’antenne de Tonic Radio