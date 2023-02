L’ASSE s’impose encore face à Pau et s’éloigne un petit peu plus de la zone rouge

Ce samedi 25 février, l’AS Saint-Etienne s’est imposée 2-0 à domicile au stade Geoffroy-Guichard face à Pau lors de la 25e journée de Ligue 2. Les buteurs sont Wadji (29′) et Krasso pour le club du Forez (SP, 77′). Grâce à ce succès les Verts s’éloignent de la zone rouge et mettent surtout leurs adversaires du soir à trois points derrière eux alors que les deux formations étaient à égalité avant la partie. Il s’agit du 4e succès consécutif pour les joueurs de Laurent Batlles qui, malgré leur 15e place au classement, vont définitivement mieux et semblent se rapprocher de leur objectif maintien désormais avec 7 points d’avance sur le premier relégable (Dijon, 17e). Prochain rendez-vous à Bordeaux le samedi 4 mars prochain à 15h, dans un match qui s’annonce compliqué face à une équipe qui joue la montée en première division.