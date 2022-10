L’ASSE s’impose face à Amiens

L’As Saint-Etienne s’est imposée ce samedi après-midi en ouverture de la 13e journée de Ligue 2 face à Amiens sur le score de 1 but à 0. Le buteur stéphanois est Ibrahima Wadji grâce à un penalty transformé à la 50e minute de jeu. Il s’agit là d’un résultat crucial pour les Verts qui récoltent 3 points supplémentaires et leur troisième victoire de la saison seulement. Qui plus est face à Amiens, 4e de Ligue 2 avec un point de retard sur les Girondins de Bordeaux, leaders avant cette journée de championnat. De leur côté, les joueurs de Laurent Batlles sont provisoirement 18es en attendant les autres matches mais se rapprochent des places situées hors de la zone de relégation.