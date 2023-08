L’ASSE s’incline pour la première de la saison face à Grenoble

L’AS Saint-Etienne s’est inclinée 1-0 face au Grenoble Foot 38 ce samedi en ouverture de la 1ère journée de Ligue 2 édition 2023-2024. Dans un match assez brouillon où les deux équipes ont du mal à développer du jeu, et notamment dans le dernier tiers du terrain, les joueurs de Laurent Batlles auraient malgré tout pu l’emporter grâce à un penalty obtenu à la 83e minute de jeu alors que le score était encore nul et vierge. Malheuseument, Gaëtan Charbonnier butait sur Brice Maubleu avant que Bamba ne permettent aux visiteurs de prendre les devants dans le temps additionnel (90+1′, 0-1) pour offrir les 3 points au club isérois. Les Verts devront d’ores et déjà rebondir lors de la deuxième journée du championnat avec un déplacement qui les attend dès samedi prochain à 15h face à Rodez.