L’ASSE veut faire la passe de Troyes

L’AS Saint-Etienne va affronter Troyes ce samedi au stade de l’Aube à 15h en ouverture de la 9e journée de Ligue 2. Les Verts restent sur deux victoires consécutives face à Caen et face à Concarneau et auront à cœur de poursuivre cette belle série pour essayer de se rapprocher du podium. Laurent Batlles devra une nouvelle fois composer sans son attaquant Ibrahima Wadji, forfait à cause d’une blessure à la cheville.

Suivez Troyes-ASSE ce samedi à partir de 15h avec les commentaires d’Elliot Rogliardo et de Thibaut Barbe en direct et en intégralité sur l’antenne de Tonic Radio.