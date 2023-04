L’ASSE veut poursuivre sa série d’invincibilité face à Metz

Ce samedi, l’AS Saint-Etienne se prépare à affronter Metz à 15h lors de la 32e journée de Ligue 2 au stade Geoffroy-Guichard. Les Verts sont sur une série de 10 victoires sans défaites, dont 7 victoires et trois nuls. Mais face à eux, les Messins sont 3es à un point de la deuxième place synonyme de montée dans l’élite. C’est une rencontre palpitante qui s’annonce, d’autant plus que l’enceinte devrait accueillir sa plus grosse affluence à cette occasion avec plus de 25 000 supporters présents.

Suivez ASSE-Metz ce samedi 22 avril à partir de 15h avec les commentaires d’Elliot Rogliardo en direct et en intégralité sur l’antenne de Tonic Radio.