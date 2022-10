L’association L214 porte plainte contre un leader européen de chèvres fermiers

Monoprix et Carrefour vont retirer des rayons des fromages de chèvre de l’entreprise Chevenet dont une partie possède le label AOP. En cause, une plainte déposée par l’association lyonnais L214 auprès du procureur de Mâcon pour des mauvais traitement infligé aux animaux.



L’association a filmé les conditions d’élevages intensif de 2 000 chèvres à Saint-Maurice-de-Satonnay, en Saône-et-Loire. Images à l’appui, l’association dénonce “ les conditions de vie misérables des animaux ” et la communication “mensongère” .

La fromagerie, qui se présente sur son site comme “ le premier producteur européen de fromages de chèvre fermiers ”, inscrit parmi ses “ valeurs ” le “ respect des animaux et de l’environnement ”, représenté par des photos de chèvre en plein air.