L’Assurance maladie va supprimer jusqu’à 1700 postes d’ici à 2027

Le conseil d’administration de l’Assurance maladie a annoncé ce lundi avoir opté pour une nouvelle convention avec l’État dans laquelle est mentionnée la possible suppression de 1700 postes d’ici à 2027 sous réserve de “gains de productivité” et avec une “clause de revoyure” dans deux ans. Actuellement, ce sont environ 82 000 agents qui sont en CDI et donc 2% d’entre eux environ qui devraient voir leur poste être supprimé d’ici 2027. Les réductions d’effectifs cibleront spécifiquement la “liquidations de prestations” et la “gestion des droits”.