L’ASVEL affronte Cholet en quart de finale de la Coupe de France

L’ASVEL affronte Cholet ce samedi soir (20h30) en quart de finale de la Coupe de France à l’Arena Loire de Trélazé. Actuellement 4e en championnat avec 14 victoires et 9 défaites, les Villeurbannais sont à seulement deux points des Choletais qui occupe la 3e place avec 16 victoires et 7 défaites.



Après une huitième défaite de rang en Euroligue, les joueurs de TJ Parker comptent sur cette compétition pour retrouver de la confiance. Les deux demi-finales se dérouleront le lendemain à 14h30 et 17h.