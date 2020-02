L’ASVEL chute une nouvelle fois à l’extérieur

Les Villeurbannais viennent d’enchaîner une onzième défaite en douze matchs à l’extérieur en Euroligue. Dernière en date, ce jeudi soir sur le parquet de l’Olympiakos. L’ASVEL n’est pas parvenu a rivaliser avec les Grecs et s’est inclinée 77-68. Les hommes de Mitrovic qui se déplaceront à Moscou dans huit jours, sont désormais quinzièmes et comptent deux succès d’avance sur la dernière place.



Ce jeudi soir, les Villeurbannais ont payé très cher un deuxième quart-temps raté. La trêve internationale va faire du bien, et permettre de recharger les batteries.

LDLC ASVEL : Charles KAHUDI (14), Jordan TAYLOR (12), Livio JEAN-CHARLES (11), Tonye JEKIRI (9), Théo MALEDON (7), Adreian PAYNE (4), Amine NOUA (3), Antoine DIOT (3), Matthew STRAZEL (3), Ismael BAKO (2)

Egalement entré en jeu : Rihards LOMAZS, Charles GALLIOU