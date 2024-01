L’ASVEL décroche sa première victoire de la saison à domicile en Euroligue contre Kaunas

Ils attendaient ça depuis une éternité… Près d’un an après leur dernier succès à la maison contre Fenerbahçe (26 janvier dernier), les Villeurbannais ont enfin remporté un match à domicile en Euroligue ce jeudi soir à l’Astroballe contre le Zalgiris Kaunas (93-79). Les joueurs de Gianmarco Pozzecco mettent fin à une série noire de 15 défaites consécutives à domicile dans la compétition. Un succès amplement mérité qui peut permettre aux Rhodaniens d’impulser une nouvelle dynamique dans ce début de deuxième partie de saison.



En l’absence de Nando De Colo, Timothé Luwawu-Cabbarot a porté son équipe pendant l’intégralité de la rencontre (27 points à 10/11 aux tirs dont 3/4 à trois points, 2 rebonds et 2 passes décisives). Emmenés par un Paris Lee en état de grâce (22 points, 8 passes décisives, 5 rebonds et 1 interception pour 31 d’évaluation) et un Youssoupha Fall en mission (22 points, 12 rebonds et 1 contre pour 36 d’évaluation !), les Villeurbannais signent leur troisième succès de la saison en Euroligue avant de recevoir l’Etoile Rouge de Belgrade mardi prochain (20h30 à suivre sur Tonic Radio) et l’Alba Berlin vendredi soir (21h également sur Tonic Radio).

LA VICTOIRE À LA MAISON ! 😍



Les Villeurbannais s’imposent face au @bczalgiris et commencent parfaitement l’année à la maison ! Quel plaisir ! #LDLCASVEL pic.twitter.com/AxX8GMtfPG — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 4, 2024