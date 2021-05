L’ASVEL défie Monaco dans un choc au sommet de la Jeep Elite

L’ASVEL et Monaco s’affrontent ce samedi à 14h, à l’Astroballe, dans un choc de haut de tableau.



L’affiche du week-end entre les Villeurbannais (4e), derniers champions de France en titre et les Monégasques, leader actuel du championnat, est un tournant de la saison. Ce match sera aussi un duel d’entraîneur entre T.J. Parker et Zvezdan Mitrovic, licencié par l’ASVEL en juillet dernier.

Sur une série de cinq victoires de suite en Jeep Elite, les hommes de T. J. Parker se sont imposés contre Le Mans ce mercredi (89-75). Dans un match maitrisé, le coach a même pu faire tourner son effectif en vue du choc de samedi. Privé de trois joueurs majeurs lors de la dernière rencontre, le coach villeurbannais verra le retour de l’ailier Howard et de Norris Cole au poste de meneur, Walton Junior est toujours absent.

Interrogé après le match de ce mercredi, Charles Kahudi a partagé son ressenti sur cette formation monégasque “c’est une équipe en forme, sur une bonne dynamique. On sait très bien que ce sera difficile.” Le capitaine villeurbannais a ensuite précisé que les joueurs du Rocher étaient “bien coachés” et que le retour de Zvezdan Mitrovic était une bonne chose pour son équipe, en précisant qu’il aimerait le “voir partir avec la défaite” ce samedi.

Vainqueure de l’Eurocup le 30 avril, la Roca Team a chuté de justesse face à son dauphin Dijon cette semaine (86-83). Les Monégasques restent solides leader de Jeep Elite avec seulement trois défaites concédées dans ce championnat.



Après deux saisons passées à Villeurbanne avant de revenir en Principauté, le coach Zvezdan Mitrovic sera le facteur X de cette rencontre, diffusée sur en direct sur Tonic Radio. Coup d’envoi 14h.