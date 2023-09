L’Asvel doit confirmer face à Gravelines-Dunkerque

Après un succès acquis face au Mans lors de la première journée de Pro A (89-75), l’Asvel doit confirmer en enchaînant avec une deuxième victoire de rang ce samedi soir à 21h lors de son déplacement à Gravelines-Dunkerque. L’adversaire du soir reste de plus sur une défaite en ouverture du championnat et devrait être prenable pour les joueurs de TJ Parker. D’autant que le club s’est renforcé cet été avec les arrivées de Ndiaye, Dallo, Egbunu, Jackson, Lee, Scott, Luwawu-Cabarrot et Jackson. Après une première réussie à domicile à l’Astroballe, il faudra donc voir si les Villeurbannais voyagent bien également en ce début de saison.