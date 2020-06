L’ASVEL enchaîne avec une deuxième recrue XXL !

Après l’arrivée de Norris Cole ce mercredi, l’ASVEL vient d’officialiser une nouvelle recrue. Il s’agit de Moustapha Fall, pivot international de 28 ans (2,18m), qui quitte la Turquie et son club de Türk Telekomspor pour retrouver son pays natal.



Passé par Poitiers, Monaco ou encore Antibes, il est un habitué du championnat français. Il découvrira l’année prochaine l’EuroLeague.



Gaëtan Muller, le président délégué de l’ASVEL est convaincu que Moustapha Fall va apporter son talent à l’équipe : “Moustapha est un joueur hors normes que nous suivons attentivement depuis de longues années et avec qui nous étions déjà tout proche de trouver un accord en 2018. Voir un nouvel International français rejoindre LDLC ASVEL est un grand bonheur, c’est le signe que notre projet a du sens, que les meilleurs joueurs français adhèrent à celui-ci. Nous sommes convaincus que Moustapha aura un impact majeur en Jeep ÉLITE et qu’il saura vite convaincre pour ses débuts en EuroLeague.”

📝 Communiqué officiel | Effectif 2020-2021



LDLC ASVEL poursuit son recrutement avec l’arrivée du pivot international, Moustapha FALL !



👉 https://t.co/WWjZN21fyI #LDLCASVEL — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 3, 2020