L’ASVEL est désormais à 40 minutes d’un nouveau titre

Le Final Four, organisé au Kindarena de Rouen, a débuté ce jeudi avec les deux demi-finales. Après le succès de Dijon, c’est l’ASVEL qui s’est qualifiée pour la finale après avoir battu Strasbourg 83-67.

Les Villeurbannais n’ont laissé aucune chance aux Strasbourgeois en démarrant la rencontre pied au plancher. Un match a été maîtrisé de bout en bout de la part de l’ASVEL qui n’a jamais tremblé malgré beaucoup d’absents.



La mi-temps, les hommes de T.J. Parker menaient déjà de 12 points. Une avance qui s’est encore accrue dans le 3e quart temps. En fin de rencontre, le clubs villeurbannais a choisi de faire tourner en faisant entrer de jeunes joueurs, alors qu’il avait poussé son avance à 27 unités (83-56), ce qui a permis à la SIG de réduire un peu la note. A la fin de la rencontre, le coach villeurbannais était forcément satisfait de cette performance. “On avait un game plan. On l’a appliqué de A à Z. Après on a ajouté l’intensité qui va avec. L’équipe était ensemble, le banc était incroyable. Même avec les problèmes qu’on a connus, tout ce que les joueurs ont ce soir est mérité. Défensivement on a fait le job, c’est important”

Les Villeurbannais sont désormais à 40 minutes d’un nouveau titre. La finale se déroulera ce samedi à 13h35 et opposera la JDA Dijon, vainqueur de la première demi-finale, à l’ASVEL