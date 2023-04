L’Asvel féminin n’est qu’à un pas de son premier trophée européen

L’Asvel féminin sera opposé à Galatasaray en Turquie ce mercredi soir à 19h à l’occasion du match retour de la finale d’Eurocup. Les Lyonnaises ont largement fait le travail à l’aller à l’Astroballe avec une victoire acquise avec 39 points d’écart (95-56). Il ne reste désormais plus qu’à terminer le travail en ne perdant pas de plus de 39 points justement et cela permettrait au club rhodanien de remporter son tout premier trophée européen de son histoire.