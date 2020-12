L’ASVEL féminin signe un 4e succès consécutif en championnat contre Nantes-Rezé

Les joueuses de l’ASVEL féminin se sont imposées ce samedi soir (79-61) à domicile contre Nantes-Rezé à l’occasion d’un match en retard de la 4e journée de Ligue Féminine. Les Lionnes remontent à la 7e place du championnat.



Malmenées dans le 1er quart-temps, les coéquipières de Marine Johannes (13 points, 5 passes décisives et 4 rebonds) ont rapidement su réagir après avoir été menées de 17 points en début de rencontre (4-21). Les joueuses de Valery Demory sont finalement revenues à hauteur des Nantaises juste avant la mi-temps.



Au retour des vestiaires, les Rhodaniennes ont déroulé leur basket. Mention spéciale à Nayo Raincock-Ekunwe et sa performance XXL avec 18 points (9/11 aux tirs) et 6 rebonds.



Les Lionnes affronteront Saint-Amand Hainaut samedi prochain (19h) pour poursuivre leur remontée au classement.