L’ASVEL Féminin s’impose pour son premier match d’Eurocup

L’ASVEL féminin commence l’Eurocup du bon pied. Les Lyonnaises se sont imposées face à Gipuskoa (76-64).

Privées de trois joueuses majeures de son effectif (Julie Allemand, Sandrine Gruda et Gabby Williams), les Lyonnaises ont parfaitement géré le money-time face à Saint-Sébastien et ont démarré leur saison de la meilleure des manières.



A noter que Julie Allemand sera absente « plusieurs semaines » et manquera le début de saison, elle est blessée à la cheville.