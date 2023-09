L’Asvel ramène un succès de Gravelines-Dunkerque

L’Asvel a remporté son deuxième match de Pro A ce samedi soir sur le parquet de Gravelines-Dunkerque sur le score de 79 à 74. Après avoir déjà gagné face au Mans lors de la première sortie de la saison, les joueurs de TJ Parker poursuivent leur sans-faute et sont en tête du classement à égalité de bilan avec Bourg-en-Bresse et Paris Basketball, Monaco et Cholet pouvant également faire la passe de deux victoires aujourd’hui également. Désormais il faudra enchaîner dès ce mercredi avec un déplacement au Portel à 21h afin de continuer à entretenir la bonne dynamique côté villeurbannais.