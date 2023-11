L’Asvel reçoit l’Ada Blois et veut continuer à gagner

L’Asvel reçoit l’Ada Blois à l’Astroballe ce mardi à 18h30 à l’occasion de la 17e journée de Pro A. Les Villeurbannais restent sur trois victoires consécutives en championnat et veulent continuer à gagner pour poursuivre leur remontée au classement. Les joueurs de Gianmarco Pozzecco sont actuellement 3es en championnat avec un bilan de neuf victoires pour quatre défaites. Face aux 16es du classement, il sera impératif de l’emporter pour revenir sur Paris Basket et Monaco qui sont respectivement second et premier.