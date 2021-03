L’ASVEL rejoint le dernier carré de la Coupe de France !

Dans un quart de finale de Coupe de France qui a tenu toutes ses promesses entre l’ASVEL et Boulogne-Levallois, les joueurs de T.J. Parker ont finalement eu le dernier mot dans cette rencontre ce samedi soir à l’Astroballe (74-73). Les Villeurbannais accèdent au dernier carré de la compétition.



Accrochés pendant l’intégralité de la rencontre par une belle équipe des Metropolitans 92, les Rhodaniens ont fait la différence en toute fin de rencontre. Norris Cole (18 points, 6 passes décisives et 4 rebonds) a encore une fois été décisif dans le “money-time”. Le meneur américain termine meilleur marqueur de la rencontre.



Les coéquipiers d’Antoine Diot recevront Nanterre mardi (19h) en Jeep Elite, avant d’accueillir le Real Madrid jeudi (20h45) en Euroligue et de recevoir Chalons-Reims ce dimanche (17h) en Jeep Elite.

💥 VICTOIRE !! Au bout du suspense, LDLC ASVEL décroche sa place en demi-finale de Coupe de France ! #LDLCASVEL #CDFBasket pic.twitter.com/hP2jrKsCxB — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) March 20, 2021