L’ASVEL remporte la Leaders Cup contre Bourg-en-Bresse

L’ASVEL accroche l’édition 2023 de la Leaders Cup avec un score de 83 contre 74 la JL Bourg. La constance remarquable des Villeurbannais leur a permis d’acquérir quatre des cinq trophées en France depuis la reprise de jeu en 2020.

Le palmarès continue de s’enrichir et les victoires s’accumulent. Cette victoire est encore plus importante car le club rhodanien avait remporté 21 trophées de champion de France, 10 Coupe de France et seulement une Leaders Cup, nommée La semaine des As. TJ Parker affirme « C’était le seul titre qui nous manquait et ça fait plaisir ».

Avec un match dominé par l’ASVEL, les Burgiens ont réussi à revenir à -10 au troisième quart mais cela ne suffira pas pour vaincre les Villeurbannais durant cette Leaders Cup.