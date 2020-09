L’ASVEL retrouve un parfum d’Europe

Les basketteurs de Villeurbanne participent au tournoi de préparation à l’Euroleague “WE’RE BACK PRESEASON TOUR” qui se déroule ce mardi et ce mercredi à Valence. L’occasion pour les Villeurbannais de se confronter à trois pointures européennes, le Bayern Munich, l’Olympiakos et Valence.



Les joueurs de T.J Parker affronteront ce mardi à 17h30, l’Olympiakos. Les coéquipiers de Charles Kahudi avait battu les Grecs en octobre dernier 82-63 à l’Astroballe, avant de s’incliner pour le match retour 68-77. L’Olympiakos qui compte désormais dans ses rangs, l’ancien joueur de l’ASVEL, Livio Jean-Charles.

A noter que l’ensemble des salariés du club aborderont des t-shirts porteurs du message EQUALITY FOR ALL à l’occasion des deux rencontres du tournoi. Un engagement initié par Tony Parker, soutenu par l’ensemble des membres du staff technique et des joueurs, pour afficher leur soutien au mouvement Black Lives Matter.