L’Asvel se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant Vichy-Clermont

L’Asvel s’est imposé face à Vichy-Clermont en 8es de finale de la Coupe de France ce mercredi soir sur le score de 90 à 70. Une victoire qui permet aux joueurs de TJ Parker de filer en quarts de finale de la compétition et d’enchaîner un deuxième succès consécutif toutes compétitions confondues après la victoire extraordinaire acquise à l’issue de deux prolongations face à Monaco.

Les Villeurbannais ont très bien débuté la partie avec un premier quart-temps maîtrisé au bout duquel ils menaient 33 à 16 et faisaient ainsi la différence avec 17 points d’avance. Mais un petit peu de relâchement et un manque d’adresse au tir entraînait un second quart perdu de quatre points avec un score de 21 à 16 en faveur des visiteurs. Les joueurs de TJ Parker rentraient ainsi aux vestiaires sur le score de 49 à 37 et un large matelas de 12 points donc.

Dans la seconde période, le 3e quart-temps était une nouvelle fois tout en contrôle pour l’Asvel même si il n’y avait plus que 10 points qui séparaient les deux formations avant les 10 dernières minutes (63-53). Dans le dernier quart, la JAV revenait à 6 points des Villeurbannais mais ne réussissaient pas à recoller face à une équipe sérieuse. Score final 90 à 70, un match très sérieux de la part des joueurs de TJ Parker et une qualification en poche pour le top 8 final de la compétition à l’Arena Loire Trélazé de Angers le samedi 26 et dimanche 27 mars prochains.