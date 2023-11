L’ASVEL signe une 4e victoire consécutive en Betclic Elite contre Blois

L’ASVEL s’est imposée ce mardi soir à l’Astroballe contre l’ADA Blois (85-77) à l’occasion d’un match avancé de la 17e journée de Betclic Elite. Avec ce quatrième succès de rang en championnat, les Villeurbannais confortent leur troisième place au classement et peuvent désormais préparer sereinement le déplacement vendredi soir à Barcelone (20h30).



Grâce notamment à Timothé Luwawu-Cabarrot (20 points, 9 passes décisives, 6 rebonds) et Joffrey Lauvergne (16 points, 7 rebonds), les Villeurbannais ont pris l’ascendant sur Blois durant trois quarts-temps. Les joueurs de Gianmarco Pozzecco se sont faits quelques frayeurs en fin de match, mais Paris Lee et Mike Scott ont permis à l’ASVEL de se mettre à l’abri grâce à des shoots longue-distance importants.



Après Barcelone, l’ASVEL sera de retour ce dimanche après-midi (16h30) à l’Astroballe pour affronter Boulogne-Levallois. Un match de la 14e journée de Betclic Elite à suivre en direct sur Tonic Radio.

La série de victoires continue ! 👏



Nos Villeurbannais enchaînent une 4ème victoire consécutive en championnat !



Merci à celles et ceux qui étaient présents en ce début de soirée à l’Astroballe ! #LDLCASVEL pic.twitter.com/88Ysl7N4pr — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) November 28, 2023