L’ASVEL vise une place en demi-finale de la Coupe de France

L’ASVEL lance ce samedi une série de quatre rencontres à domicile toutes compétitions confondues. L’occasion de relancer le groupe villeurbannais en difficulté ces dernières semaines.



Les joueurs de T.J. Parker accueillent ce samedi soir (19h) Boulogne-Levallois à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France. L’équipe francilienne a éliminé Blois (Pro B) au tour précédent (victoire 76-59). Les Metropolitans 92 pointent à la 5e place en Jeep Élite avec 10 victoires et six défaites au compteur.



ASVEL – Boulogne-Levallois, une rencontre que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Tonic Radio avec Eric Garcia dès 18h55.