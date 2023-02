Laurent Blanc risque d’être encore absent sur le banc de l’OL

Absent dimanche lors de la victoire de son équipe face à Lens (2-1) en Ligue 1. Les Gones ont donné des nouvelles du technicien français.

“L’Olympique Lyonnais tient à apporter des informations supplémentaires sur l’absence de Laurent Blanc. Actuellement sous traitement dans le cadre d’une pneumopathie, l’entraîneur lyonnais est au repos et voit son état s’améliorer quotidiennement. L’ensemble des joueurs, du staff et de l’Olympique Lyonnais ont une pensée pour leur coach et espère le revoir très vite sur le banc”, peut-on lire dans un communiqué officiel.

Pour rappel, l’OL se déplace à Auxerre vendredi en ouverture de la 24e journée du championnat de France.