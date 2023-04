Laurent Garnier absent des 20 ans des Nuits Sonores

C’est peiné que le célèbre DJ Laurent Garnier, a annoncé sur ses réseaux qu’il ne pourrait pas être présent aux Nuits Sonores, pour des soucis de santé.

À l’occasion de la 20ème édition des Nuits Sonores, il devait clôturer l’événement le 21 mai prochain. En plus du concert, l’artiste a dû annuler toutes ses dates jusqu’à la fin de l’été.

Le festival a apporté son soutien au DJ et expliqué que la série de concerts prévus ne sera toutefois pas impactée et se déroulera dans les conditions prévues initialement. C’est donc 8h de musique sur 4 scènes et une vingtaine d’artistes que l’on retrouvera en mai.