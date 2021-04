Laurent Wauquiez dresse un premier bilan de son mandat à la tête de la région

À moins de deux mois des prochaines élections, les élus régionaux se retrouvent ce jeudi pour la dernière assemblée plénière de la mandature. Avant cette assemblée, Laurent Wauquiez a convié en conférence de presse des journalistes pour dresser le bilan de ces cinq années à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’actuel président de la région est revenu sur trois dossiers représentatifs des actions menées durant son mandat.



« Le bateau permettait d’affronter la tempête. »



Premièrement, Laurent Wauquiez (LR) s’est exprimé au sujet du compte administratif, permettant de mesurer les efforts dans la lutte contre le Covid-19. En soulignant la solidité financière de la région durant les quatre années précédent la pandémie, l’ex-maire du Puy-en-Velay a expliqué que ces économies ont permis d’aider et de protéger les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes. La crise du Covid aura entrainé une perte de 100 millions de recettes pour la Région.



Revenant successivement sur la première opération (un masque pour chaque habitant et la protection des personnels soignants) puis la campagne de tests et de dépistage menée sur le territoire, il évoque « une réussite collective des maires, des médecins, des infirmières, des pompiers, des réseaux administratifs et de tous les bénévoles. » 1 milliard d’euros a également été investi en matière de politique d’emploi et des projets autour de la création de nouveaux lycées ont été réalisés.



En clair, Laurent Wauquiez se félicite de la capacité de la Région à s’être adaptée et à avoir su réagir malgré la pandémie : « La crise du Covid n’a pas abouti à mettre la Région dans le rouge. L’auto-financement (la capacité à investir sans s’endetter) reste à un niveau très élevé (…) Nous rendrons la fin de ce quinquennat avec une dette qui aura baissé. »



La vaccination et le gel



L’ancien président des Républicains est revenu sur deux autres dossiers de cette fin de mandat : l’action face au gel et la campagne de vaccination. Face aux températures exceptionnelles dans la région, il explique que des aides vont être mises en place pour soutenir les agriculteurs (environ 12 000 exploitations agricoles touchées). 15 millions d’euros viennent d’être dépensés : l’objectif étant que la région mobilise à terme entre 45 et 50 millions d’euros.



Concernant la campagne de vaccination, Laurent Wauquiez annonce la volonté de la région de continuer à accompagner et soutenir financièrement des centres de vaccination (notamment par l’achat de vaccins). Insistant sur la nécessité d’une couverture vaccinale importante pour sortir de la crise sanitaire, le Conseil régional devrait agir en ouvrant prochainement de nouveaux centres de vaccinations. Au total, une cinquantaine de centres seront directement soutenus par la Région.