Laurent Wauquiez en tête des sondages pour les Régionales

Selon une étude commandée à Ipsos Sopra Stéria, Laurent Wauquiez serait en tête des sondages, concernant les deux tour des élections régionales prévues les 20 et 27 juin prochain.

Un sondage tranché

En effet, la liste de Laurent Wauquiez, soutenue par LR et l’UDI, arrive en tête avec 31% des suffrages au premier tour. Derrière, la liste RN, conduite par Andréa Kotara, totalise 19% des intentions de vote et celle de la République en Marche et du MoDem de Bruno Bonnell 16%. Fabienne Grébert, qui conduit quant à elle la liste Europe Ecologie – Les Verts et Générations, totalise 13% des voix et devance Najat Vallaud-Belkacem (PS) qui est à 11%.

Ainsi, selon ce sondage, quelle que soit la configuration des listes au second tour, Laurent Wauquiez serait assuré de garder sa place.

À noter enfin que l’étude a demandé aux électeurs leurs priorités pour ce scrutin. Il s’agit à 40% de la délinquance. Suivent l’épidémie de Covid-19, l’immigration et l’environnement.