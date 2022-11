Laurent Wauquiez interpelle le gouvernement pour réclamer des mesures face à la hausse du coût de l’énergie

Le président de la Région, Laurent Wauquiez et les 10 principaux représentants des professionnels des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme d’Auvergne-Rhône-Alpes interpellent le gouvernement sur l’urgence d’adapter les mesures nationales destinées à faire face à la hausse du prix de l’énergie aux particularités des structures du secteur économique du tourisme.



Dans une lettre ouverte adressée à la Première ministre Elisabeth Borne, ils pointent l’inadaptation du bouclier tarifaire aux critères et seuils inadaptés ou de l’amortisseur annoncé pour ces acteurs qui sont souvent de petites structures, parfois associatives, familiales et enracinées dans le territoire qui ne peuvent faire face à l’envolée des prix.