Laurent Wauquiez : “réduire de 30 % la consommation d’énergie et les émissions de C02 des lycées avant 2024”

Ce mercredi 21 septembre, Laurent Wauquiez a dévoilé le plan de sobriété énergétique dans les lycées de la région. 80 millions d’euros sont mis sur la table.

“Réduire de 30 % la consommation d’énergie et les émissions de C02”. C’est l’objectif majeur de Laurent Wauquiez pour les lycées, d’ici fin 2023. Ce mercredi, aux côtés de Nicolas Daragon, vice-président de la région délégué aux finances, Florence Dubessy, vice-présidente déléguée aux lycées, et Thierry Kovacs, vice-président délégué à l’environnement et à l’écologie positive, le président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté le plan de sobriété énergétique pour les lycées. Un plan doté de 80 millions d’euros : 60 millions pour les lycées publics et 20 millions pour les lycées privés. Dans ce contexte de crise énergétique, qui touche toute la population, “si on ne fait rien, la facture énergétique de nos lycées sera multipliée par 3 d’ici à 2023”, a affirmé Laurent Wauquiez (140 millions d’euros en 2023, contre 45 millions d’euros en 2021).

Ce plan qui commence dès à présent et se décline jusqu’à fin 2023, se déroulera en deux phases : une première, qui se compose de mesures urgentes mais simples à mettre en œuvre, jusqu’à la fin de l’année, et une seconde à partir du début de l’année 2023. La première comprend :

respect des consignes de températures dans les établissements (19 degrés dans les salles de classe) ; objectif : 10% d’économies de consommation et 8 millions d’euros d’économisés dès 2023

déploiement d’1 million d’ampoules LED, pour atteindre le 100% LED dans les établissements scolaires ; objectif : 10 à 15% d’économies de consommation

; enfin, une expérimentation sera mise en place, dans quelques établissements pilotes, avec l’entreprise Schneider, pour déployer des logiciels intelligents permettant de mesurer, optimiser et réduire la consommation énergétique.

La deuxième prévoit :

d’importants travaux de rénovation dans les lycées les plus énergivores

installation de panneaux photovoltaïques (installation d’ombrières solaires sur les parkings des lycées, installation de panneaux sur les préaux et les toitures, etc.) : d’ici à 2025, la région s’est fixée l’objectif d’atteindre près de 50% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique des lycées ; objectif de 15% d’économies de consommation

