L’auteur de l’attaque de Villeurbanne sera-t-il jugé ?

Il n’y aura peut-être jamais de procès aux assises. La deuxième expertise psychiatrique de l’homme, qui a agressé des passants au niveau du métro Laurent Bonnevay de Villeurbanne en août 2019, a conclu à une abolition du discernement, selon Le Progrès.



Pour rappel, cet Afghan de 34 ans qui a été diagnostiqué schizophrène et paranoïaque s’en était pris aux passants, armé d’un couteau et d’une fourche de barbecue. Il avait tué un jeune homme de 19 ans et blessé huit autres personnes.

Une troisième expertise va avoir lieu. A noter que la première expertise, réalisée en décembre dernier, évoquait une altération du discernement ce qui ouvrait la voie à un procès.