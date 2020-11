L’avant-match : PSG-OL, le traditionnel choc au sommet

L’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais se déplace au Parc des Princes pour défier le PSG à l’occasion du choc de la 9ème journée de D1. Tout ce qu’il faut savoir avant cette affiche.

L’enjeu :

Comme toutes les saisons, le titre se joue dans ces confrontations directes entre l’OL et le PSG. Grâce à leur huit victoires lors des huit premières journées, les Lyonnaises abordent ce match avec moins de pression que les Parisiennes, déjà reléguées deux points derrière à cause de leur nul à Bordeaux (0-0) lors de la deuxième journée. En clair, un partage des points serait une bonne opération pour l’OL et une victoire quasiment déjà synonyme de 15ème titre consécutif (!).

La joueuse à suivre :

Il s’agit évidemment d’Amandine Henry. Après ses déclarations fracassantes dimanche soir à l’encontre de la sélectionneuse Corinne Diacre, la milieu de terrain, malgré tout retenue en équipe de France ce jeudi, sera l’objet de toutes les attentes.

Les déclarations :

Jean-Luc Vasseur, l’entraîneur de l’OL, évoque ce choc





Wendie Renard, la capitaine de l’OL, se méfie de la montée en puissance du PSG

Le saviez-vous?

Ce match se déroulera au Parc des Princes, malheureusement à huis clos. Un stade qui rappelera des souvenirs à l’entraîneur de l’OL Jean-Luc Vasseur, joueur du PSG de 1986 à 1992.

PSG-OL, 9ème journée de D1 féminine. Coup d’envoi ce vendredi à 21 heures.