Lavillenie et Duplantis à égalité

Tellement heureux de vous annoncer cette compétition de jardin que j’ai imaginé avec les meilleurs 💪🏼 Concours en direct depuis 3 régions différentes. Le concept? Barre à 5m, durée 30min, celui qui passe le plus de fois la barre gagne…. le tout en totale autonomie 😇 @mondo_duplantis & @samkendricks you are ready for the Ultimate Garden Party ?? 🙌🏼 Rendez vous dimanche après midi! Retransmis en live sur les réseaux sociaux et YouTube. @worldathletics