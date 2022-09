LDLC Arena se présente comme “la future plus grande salle événementielle de la région”

L’Olympique Lyonnais a organisé ce mardi midi une grande cérémonie pour la pose du premier siège de la future LDLC Arena, en face du Groupama Stadium, dont la fin des travaux est prévue dans une quinzaine de mois.

Pour Tony Parker, “ce sera l’une des plus belles salles d’Europe : avec une salle comme ça, on rentre dans une autre dimension, c’est la NBA”.

D’une superficie de 4 500 m², l’enceinte pourra accueillir entre 12 000 (événements sportifs : basket, tennis, handball, boxe, futsal…) et 16 000 spectateurs (concerts et spectacles). Elle permettra notamment à l’ASVEL d’y disputer des matchs d’Euroligue, tout en accueillant une multitude d’autres événements : concerts, e-sport, grands séminaires… Elle se présente comme la future “plus grande salle événementielle de la région” et promet d’abriter entre 100 et 120 événements par saison.

Cette Arena est financée à 100% par des fonds privés. Sa mise en exploitation est prévue fin 2023. Tony Parker a revanche entériné l’espoir que l’Arena accueille des matchs des JO 2024 : “On a voulu proposer une solution mais ils ont choisi Lille, c’est comme ça. Mais si il y a un problème à Paris ou à Lille, on sera prêts à les accueillir. Lille, ce n’est pas une vraie salle de basket mais tu peux recevoir beaucoup de monde, je soutiens ce choix par rapport à Tony Estanguet qui essaie de composer avec tous les sports.”

Tony Parker se plie à la décision de Tony Estanguet, le patron des JO 2024, de délocaliser le basket à Lille

