LDLC ASVEL veut finir l’année sur une bonne note

Pour son dernier match en 2020, LDLC ASVEL se déplace en Turquie. Les Villeurbannais affrontent le Fenerbahce, ce mercredi, à 18h45. Avec l’ambition de finir l’année sur une victoire.

Il s’agit du dixième match du mois de décembre pour les hommes de T.J. Parker. Jusqu’ici, le bilan est légèrement positif, avec 5 victoires et 4 défaites. Cependant, ces quatre revers sont tous survenus en Euroleague, pour seulement trois succès. Finir le mois à l’équilibre sera donc l’objectif pour les coéquipiers de David Lighty.

Après un début de campagne compliqué, LDLC ASVEL reprend des couleurs. Cette saison, ils en sont à 5 victoires et 10 défaites sur la scène européenne. Le bilan est similaire du côté du Fenerbahce, qui compte une victoire de plus et autant de défaites.

Si pour les deux équipes, les Playoffs ne sont pas encore inaccessibles, le temps commence à presser. Pour atteindre le stade suivant de la compétition, la victoire est impérative. L’actuel huitième, Milano, compte déjà 9 victoires. Alors qu’on arrive à la moitié de la saison régulière, l’espoir reste donc permis pour LDLC ASVEL. Mais il ne faudra pas prendre trop de retard sur la concurrence.