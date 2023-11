Le Beaujolais Nouveau arrive à minuit

Le Beaujolais Nouveau arrive à partir de minuit. Les Sarmentelles auront lieu à Beaujeu à partir de ce mercredi 16h30. Au programme jusqu’à dimanche des dégustations, des salons, des concerts, des visites guidées, mais aussi des spectacles pour les enfants… en ce qui concerne le vin cette année, la récolte 2023 a été de bonne qualité.



Entre 120 000 et 130 000 hectolitres de primeurs “beaujolais” et “beaujolais villages” ont été produits cette année. Après deux années compliquées, les viticulteurs ont retrouvé une récolte normale en matière de production, selon le vice-président d’Inter Beaujolais, Daniel Bulliat. En effet, 2021 avait été impactée par le gel et 2022 par la sécheresse.



Pour le vice-président d’Inter Beaujolais “2023 est un bon millésime qualitatif et quantitatif qui ressemble un peu à 2018.” La récolte a tout de même été impactée cette année par les fortes chaleurs de début septembre.



A noter les festivités auront également lieu ce mercredi soir à Lyon. Rendez-vous à 18h30 place Saint-Jean. A 23h45, il y aura le traditionnel défilé aux flambeaux et roulé de tonneaux des Jeunes Agriculteurs accompagnés de la fanfare. A minuit, place à la mise en perce et la dégustation du Beaujolais Nouveau