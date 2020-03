Le beer painting, quand l’art rencontre la bière

Il existe des manières insolites de peindre. Le beer painting, fait parti de ces pratiques surprenantes. Le concept ? Il consiste à utiliser une bouteille de bière pour réaliser un tableau. La technique consiste à utiliser le goulot pour former des traits, et le fond de la bouteille permet de faire du remplissage. Ces deux techniques permettent aux artistes de réaliser de véritables œuvres d’art.

Un drôle de mélange, celui de la bière et de l’art

Cette pratique atypique, a été créée en 2016 par Alexandre Caillarec et Nicolas Thollot-Arsac. Les deux artistes explique avoir eu l’idée en voyant des bouteilles vides accotées de pots de peinture et que depuis ils n’utilisent plus que cela.